Вена, , 11:42 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила окончание процесса разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 14 ноября говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном пресс-службой организации.

«12 ноября миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных (украинскому) правительству районов Донецкой области с уведомлением о том, что они завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Петровского», — говорится в документе.

Также в нем указывается, что 13 ноября СММ ОБСЕ было получено две ноты от украинского внешнеполитического ведомства и в одной из них было уведомление о том, что вооружённые силы Украины (ВСУ) завершили отвод своих сил и средств в районе согласованного участка у населённого пункта Петровское.

Кроме этого, сообщается, что стороны конфликта сообщили ОБСЕ о своей готовности демонтажа объектов военного назначения на участке разведения и дали информацию об их местонахождении.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в ДНР рассказали, что ВСУ нанесли удар по позициям украинских радикалов в районе населённого пункта Опытное под Донецком.