Донецк, , 22:35 — REGNUM Вооружённые силы Украины 13 ноября нанесли удар по позициям украинских радикалов в районе населённого пункта Опытное под Донецком. Об этом сообщают в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По сведениям разведки ДНР, около 13:00 военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ обстреляли позиции подразделения особого назначения «Киев», основу которого составляют бывшие участники майдана.

Сообщается, что обстрел вёлся из автоматических гранатомётов АГС-17, в общей сложности было выпущено 40 гранат. Информация о возможных потерях боевиков в настоящее время уточняется.

Конфликт между украинскими националистами и ВСУ активизировался после того, как Киев и ДНР достигли договорённости о разведении сил на участке «Петровское — Богдановка».

10 ноября боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступающие против отвода сил, обстреляли грузовик с военнослужащими ВСУ в Донбассе, в результате чего один военнослужащий был убит и четверо получили ранения. 12 ноября был обстрелян автомобиль командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, в результате чего были ранены ещё четверо военных.

Ранее сегодня в Народной милиции ДНР сообщили, что СБУ начало оперативно-разыскные мероприятия для поиска нападавших. В зону ответственности 128-й бригады была направлена тактическая контрснайперская группа «Терек» отдельного полка специального назначения ГУР ВСУ. В связи с этим, по данным разведки ДНР, украинские националистические формирования в Донбассе привели свои подразделения в полную боевую готовность.