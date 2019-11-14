Москва, , 11:17 — REGNUM Вес Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в мире растет, он превращается в основной инструмент отстаивания экономических интересов членов ЕАЭС, заявил 14 ноября заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

По его словам, в планах дальнейшего интеграционного строительства ЕАЭС — создание единых энергетического и финансового рынков.

«Только сообща есть шансы обеспечить себе достойное место в мировой экономике, — сказал Панкин на первом Евразийском аналитическом форуме. — Мы можем рассчитывать на справедливое участие наших стран в международном разделении труда и в цепочках создания добавленной стоимости».

Как сообщало ИА REGNUM, Евразийский экономический союз был создан в 2014 году и пришел на смену Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС). Помимо России, в него входят Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия.

Ранее председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов заявил, что в ЕАЭС должна быть единая надстройка в общем экономическом пространстве. По его мнению, российский рубль должен стать единой валютой в союзе.

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