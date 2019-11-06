Омск, , 16:37 — REGNUM Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для дальнейшей интеграции необходимо стать «интрорегионом». Об этом 6 ноября заявил генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов, выступая на XVI межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.

Флаги ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это проект, который, я считаю, нужно заявить по итогам нашего форума, как пилотный проект на всю совокупность субъектов Федерации», — сказал гендиректор.

Он также предложил профильным ведомствам Казахстана и России рассмотреть вопрос о внедрении «кадрового трансфера». Для этого с 2020 года необходимо начать реализовывать программу обмена независимыми директорами, считает Наумов.

Основной для реализации этой идеи является общая система профессионального образования, считает эксперт. «Если мы доверяем людям, которые вместе учились, то мы будем доверять им на корпоративном уровне», — добавил гендиректор.

Он также предложил создавать фонды нематериальных активов, которые будут аккумулировать интеллектуальную собственность. «Её нужно делать общую, для того, чтобы предъявлять, как актив, как залог при получении инвестиций», — считает Наумов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске прошло XVI межрегиональный форум регионального сотрудничества России и Казахстана.

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