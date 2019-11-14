Джакарта, , 10:21 — REGNUM Посол Австралии в Индонезии Гэри Квинлан подчеркнул, что Канберра полностью поддерживает национальный суверенитет и целостность Индонезии, включая провинцию Западное Папуа, сообщает Sindonews.

Соответствующее заявление было сделано после открытия выставки под названием «Два народа — рождение дружбы», которая стала частью празднования 70-летия отношений Австралии и Индонезии.

«Мы, безусловно, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность на всех индонезийских островах. Премьер-министр Скотт Моррисон встретился с президентом Джоко Видодо в Бангкоке на прошлой неделе на саммите Восточной Азии и подтвердил, что Австралия является решительным сторонником территориальной целостности Индонезии», — заявил Гэри Квинлан.

«Мы считаем, что поддержка важна для стабильности Индонезии и региона, в котором мы живем», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Индонезии призвал своих граждан, проживающих в Австралии, быть бдительными в связи с обрушившимися на регион пожарами.

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