Джакарта, , 10:36 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии призвало граждан страны, проживающих в Австралии, особенно в восточной части страны, быть бдительными в связи с сильными пожарами, обрушившимися на регион, сообщает Sindonews.

Известно, что крупные лесные пожары охватили ряд районов Восточной Австралии, где трое человек погибли и более 150 домов пострадало.

«Мы настоятельно призываем граждан Индонезии, которые находятся вблизи пострадавшего района, быть бдительными, избегать пожаров и следовать призывам местных властей», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Индонезии призвали граждан страны, проживающих в Боливии, избегать демонстраций.

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