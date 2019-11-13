Москва, , 18:15 — REGNUM Олигархи на Украине опасаются полного экономического поглощения со стороны США. Так заявления украинского олигарха Игоря Коломойского, сделанные в интервью газете The New York Times, прокомментировала депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина.

«Украинские бизнес-элиты боятся потерять деньги и влияние в стране, переходящей под американское колониальное управление», — заявила Панина.

Политик отметила, что украинские олигархи финансировали Евромайдан, но сегодня они опасаются полного экономического поглощения со стороны США.

«Это не в их интересах. Поэтому им нужна нормализация в отношениях с РФ. Желание защитить свои активы делает их ситуативными попутчиками «партии мира», — констатировала Панина.

Напомним, Игорь Коломойский заявил в интервью о том, что США заставляют Украину воевать, используя страну в своих геополитических интересах. В связи с этим олигарх настаивает, что Украине необходимо налаживать отношения с Россией.

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