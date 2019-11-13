Киев, , 14:34 — REGNUM Украина должна наладить отношения с Россией. Такое мнение высказал сегодня, 13 ноября, в интервью американской газете The New York Times высказал украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский.

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По его словам, Соединённые Штаты только используют Украину в своих геополитических целях, заставляют граждан страны воевать.

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, — Америка, — заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это. Война против России — до последнего украинца», — заявил олигарх.

Коломойский уверен, что для экономического выживания Украины необходимо восстановить связи с Россией.

«Они в любом случае сильнее, — заявил Коломойский. — Мы должны улучшить наши отношения».

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При этом он подчеркнул, что травмы, нанесённые жителям страны конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое.

«Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта», — считает Коломойский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью украинским СМИ влиятельный бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что для Киева было бы целесообразно отменить часть введённых в отношении России «экономических санкций».