Душанбе, , 16:41 — REGNUM От уголовного наказания на севере Таджикистана по амнистии освобождены 540 лиц, причастных к преступлениям террористического и экстремистского характера. Такие данные на заседании Координационного Совета правоохранительных органов области сообщил прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов сегодня, 13 ноября.

«По амнистии 540 лиц, причастных к экстремистским и террористическим преступлениям, освобождены от уголовного наказания. В том числе, 359 из них обвинялись в участии в деятельности объединений, деятельность которых запрещена. Дела еще 181 лица находились в стадии расследования и дознания» — уточнил областной прокурор.

Он подчеркнул, что анализ уголовных дел показал, что осуждённые за преступления террористического и экстремистского характера продолжают свою деятельность и после заключения — в стенах мест лишения свободы. В частности, они вербуют других заключённых в ряды запрещённых организаций, выбирают своего предводителя, принимают присягу на верность, а также убивают сотрудников исправительного учреждения.

Всего, по данным Вохидова, в Согдийской области под действие закона «Об амнистии» подпали 2010 лиц. Это не только заключённые исправительных учреждений и колоний-поселений, но также подозреваемые и обвиняемые лица.

«Первостепенная наша с вами задача заключается в том, чтобы обеспечить рабочими местами амнистированных лиц, а контроль над ними возлагается на сотрудников милиции», — добавил прокурор Согдийской области.

Читайте ранее: Более 20 тысяч человек амнистируют в Таджикистане в ближайшие два месяца