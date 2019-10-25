Душанбе, , 13:35 — REGNUM Предложенный президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном законопроект «Об амнистии» приняла сегодня, 25 октября, нижняя палата парламента страны.

Закон коснётся более 20 тысяч человек. Об этом в ходе заседания сообщил генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, представляя проект закона.

При обсуждении закона депутат Абдуалим Гафоров отметил, что во избежание коррупционных моментов, правоохранительным органам, особенно Генеральной прокуратуре следовало бы подробно разъяснить суть закона гражданам посредством СМИ. Также политик указал на важность вопроса трудоустройства освобождённых из мест заключения граждан.

Все пункты принятого закона «Об амнистии» должны быть реализованы за два месяца.

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