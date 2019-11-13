Лондон, , 16:33 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планы лейбористов, которые они будут осуществлять в случае победы на выборах — это «позор» и «политический онанизм», 13 ноября передает агентство Reuters.

Замечание Джонсона относится к возможному проведению двух референдумов после победы Джереми Корбина и его сторонников. Джонсон прокомментировал планы своих противников в ходе посещения районов севера Англии, пострадавших от наводнения.

Внеочередные выборы в парламент Великобритании пройдут 12 декабря. Основными соперниками являются консерваторы Джонсона и лейбористы Корбина.

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