Лондон, 25 июля 2019, 19:48 — REGNUM
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал «снова сделать великим» Соединенное Королевство и озвучил рекордное число обещаний в ходе речи в парламенте, 25 июля передает агентство Reuters.
Джонсон заявил, что после Brexit — каким бы он ни оказался — Великобританию обязательно ждёт «новый золотой век».
По словам нового премьер-министра, к 2050 году страна станет «самой процветающей в Европе» и вообще «величайшим местом на земле».
Как сообщало ИА REGNUM, за многочисленные обещания Джонсон уже удостоился от лидера британской оппозиции Джереми Корбина звания «размахивающего руками хвастуна».
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