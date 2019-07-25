Лондон, , 19:48 — REGNUM

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал «снова сделать великим» Соединенное Королевство и озвучил рекордное число обещаний в ходе речи в парламенте, 25 июля передает агентство Reuters.

Джонсон заявил, что после Brexit — каким бы он ни оказался — Великобританию обязательно ждёт «новый золотой век».

По словам нового премьер-министра, к 2050 году страна станет «самой процветающей в Европе» и вообще «величайшим местом на земле».

«Наши дети и внуки будут жить дольше, будут счастливее, здоровее и богаче» , — пообещал Джонсон парламентариям.

Как сообщало ИА REGNUM, за многочисленные обещания Джонсон уже удостоился от лидера британской оппозиции Джереми Корбина звания «размахивающего руками хвастуна».

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