Москва, , 17:28 — REGNUM Очередное заявление из Киева о возврате Крыма как об условии окончания «войны» с Россией говорит всё о том же нежелании диалога, заявил 12 ноября политолог Владимир Шаповалов в эфире Sputnik.

Комментируя заявление украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о «возврате Крыма», Шаповалов сказал:

«Эти действия свидетельствуют о том, что доброй воли от политиков Украины для нормализации отношений с Россией мы, видимо, не дождёмся — и выбор граждан Украины в очередной раз оказался ложным».

С приходом к власти Владимира Зеленского антироссийский настрой украинских элит не изменился, отмечает эксперт. Новый украинский президент наступает на те же грабли, что и его предшественник Пётр Порошенко: говорится о желании мира и при этом из Киева звучат фразы — такие как вышеуказанное заявление Кулебы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кулеба сказал, что Киев собирается вернуть Крым, а пока этого не произошло, он будет продолжать вести с Москвой войну «политико-экономическими методами».

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