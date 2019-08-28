Киев, , 17:29 — REGNUM

В среду, 28 августа, в интервью украинским СМИ влиятельный бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что для Киева было бы целесообразно отменить часть введённых в отношении России «экономических санкций».

Игорь Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В пересказе ряда российских изданий получилось, что Коломойский предлагает отказаться от «санкций» словно бы вообще без всяких условий; в действительности же он предложил снять некую часть «санкций» только после получения Украиной контроля над всей территорией Донбасса.

Коломойский, как ему это свойственно, пытается ввести своих собеседников в заблуждение.

Экономические ограничения со стороны Украины не играют для России практически никакой роли. Ограничения со стороны Запада, которые определённую роль играют, никак не зависят от позиции по этому вопросу украинской власти в целом и Коломойского в частности. И от ситуации в Донбассе они тоже никак не зависят.

Возвращение Донбасса в состав Украины возможно либо при полном выполнении Минских договорённостей, что весьма неправдоподобно, либо при решении российских властей добровольно и без получения каких-либо бонусов отказаться от своей позиции, что ещё менее правдоподобно.

Нет никаких сомнений в том, что Игорю Коломойскому всё это прекрасно известно, но это не мешает ему с серьёзным лицом делать своё «предложение».

Логичнее всего предположить, что заявление рассчитано на внутреннюю аудиторию — пускай оценят, какие серьёзные есть в Киеве люди, обещают при определенных условиях отменить свои «санкции», прямо как большие.

Возможно также, что олигарху просто нравится эта своя новая роль, и он с удовольствием играет её, прекрасно осознавая невозможность конвертации всего этого мифотворчества в реальность.

Также не исключено, что Коломойский забыл ключевой тезис своего старшего товарища Леонида Кучмы о том, что Украина — не Россия, и всерьёз рассчитывает на крайне значительное влияние гипотетических российских «элит», ради снятия санкций готовых на что угодно.

Каким бы ни был правильный вариант ответа, доверять украинскому олигарху нельзя, что он сам наглядно и продемонстрировал в следующих абзацах того же самого интервью.

Где сказал, что особый статус Донбассу нужно дать на пять лет и только для «реинтеграции», что меняет смысл этого тезиса Минских соглашений на противоположный. И где сказал, что амнистировать в Донбассе можно не всех, надо смотреть поштучно. Где ещё много всего интересного сказал.

Зачем именно Коломойский делает своё предложение, не столь уж и важно ‑ и именно потому, что какой бы ни была его целевая аудитория, он этой аудитории собирается солгать.