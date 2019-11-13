Улан-Удэ, , 11:12 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил республиканским журналистам, что выучит бурятский язык до конца своего первого срока. По его словам, он продолжает изучать язык, несмотря на недостаток времени.

«Не так много у меня времени, конечно, на изучение, но учу. Я, кстати, надеюсь, что до формата бытового общения выучу. До конца первого срока», — передаёт слова чиновника телеканал «АригУс».

Глава также сообщил, что разговаривал на бурятском, пока жил в детстве у бабушки.

Напомним, Алексей Цыденов был избран главой республики в сентябре 2017 года на пять лет. Соответственно, у него осталось меньше трёх лет на доведение своего языка до разговорного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в последнее время бьют тревогу из-за того, что всё меньший процент коренного населения знает и разговаривает на бурятском языке. По слова главы Буддийской традиционной сангхи России Дамбы Аюшеева, в Кяхтинском районе таковых только 11%, в Селенгинском — 15%.

Для преодоления этой тенденции власти республики намерены поддерживать студентов в рамках госпрограммы «Развитие бурятского языка». 40 обучающихся будут получать стипендию в размере 3 тыс. рублей за хорошую и отличную учебу.

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