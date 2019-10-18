Улан-Удэ, , 11:39 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил с учителями бурятского языка его сохранение и развитие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в круглом столе приняли участие 35 педагогов.

Одной из мер поддержки станет введение стипендий для студентов, обучающихся в университете в рамках госпрограммы «Развитие бурятского языка». 40 обучающихся из сельских районов будут получать поддержку в размере 3 тыс. рублей за хорошую и отличную учебу в течение десяти учебных месяцев каждый год.

Также появится грант на изучение бурятского языка от главы республики. «Мы сейчас в целом рассматриваем грантовую систему, в которой будут программы не только по языкам, но и по культуре. Такую систему грантов формируем», — отметил Алексей Цыденов, добавив, что система появится в следующем году.

Кроме того, глава поручил профильному министру подумать над внедрением современного оборудования в классы по изучению бурятского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев сообщил, что меньшинство бурятского населения разговаривают на родном языке. Для исправления ситуации он предложил в том числе выпускать газету на языке районных диалектов. Впрочем, это вызвало резко негативную реакцию со стороны бурятских филологов.

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