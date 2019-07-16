Улан-Удэ, , 07:43 — REGNUM

Котёнок по имени Гав заговорит на бурятском языке. На сайте госзакупок появился тендер минобрнауки Бурятии на услуги по озвучиванию на бурятский язык, прокату и тиражированию мультфильмов для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Котёнок Гав Цитата из м/ф «Котёнок по имени Гав». реж Лев Атаманов, Леонид Шварцман, Майя Мирошкина. 1976. СССР

В соответствии с заданием, победители должны в течении 20 дней перевести три серии мультфильма, переозвучить их, поставить субтитры и тиражировать на дисках в количестве 44 экземпляров.

Впоследствии эти картины будут использовать в детских садах в учебно-воспитательном процессе. Кроме того, исполнитель обязан обеспечить прокат трёх серий «Котёнка» на кабельном телевидении республики.

Стоимость всех работ в министерстве оценили в 550 тыс. рублей.

Добавим, что ранее на бурятском языке уже заговорили Лунтик и Винни-Пух.

Как сообщало ИА REGNUM, российские и голливудские мультфильмы переведут на чеченский язык. В Грозном был запущен проект «Нохчийн мотт — сан дозалла» («Моя гордость — чеченский язык»). Первым мультфильмом на чеченском языке также стала картина о пришельце с Луны — «Лунтик».

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