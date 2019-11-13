Рамалла , , 10:33 — REGNUM Израильские обстрелы сектора Газа стали причиной гибели еще одного командира палестинской группировки «Исламский джихад», которая ранее лишилась главаря Бахи Абу аль-Аты. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

В результате авиаудара по району одной из ферм в центре анклава погиб 38-летний Халед Фарадж. Он командовал так называемой Центральной бригадой вооруженного крыла «джихада» — «Сарая Аль-Кудс».

Как сообщало ИА REGNUM, за уничтожением Бахи Абу аль-Аты последовал обмен ударами между палестинскими радикалами и израильской армией. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал главаря «Исламского джихада» «генератором терроризма».

Читайте также: Израиль нанес удар по позициям палестинской группировки в секторе Газа

Атакже: Нетаньяху рассказал о решении ликвидировать главаря «Исламского джихада»