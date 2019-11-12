Иерусалим, , 08:00 — REGNUM Израильская армия нанесла удар по позициям командира радикальной палестинской группировки в секторе Газа, сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Ночью в Газе был нанесен удар по старшему командиру «Исламского джихада» Бахе Абу аль-Ате. Он ответственен за множество терактов и ракетных обстрелов территории Израиля в последние месяцы и готовил новые нападения», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при нанесении удара израильская армия координировалась со Службой общей безопасности Израиля. По данным радио Kan, сам Абу аль-Ате в результате атаки был убит.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября военнослужащие армии Израиля застрелили участника протестной акции на Западном берегу реки Иордан. От полученных ранений 22-летний палестинец скончался.

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