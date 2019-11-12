Иерусалим, , 14:04 — REGNUM Решение о ликвидации главаря радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Аты было принято десять дней назад правительством и армией Израиля. Об этом заявил 12 ноября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает «9 Канал».

Решение о ликвидации главаря группировки министры и военные приняли единогласно, пояснил он. Нетаньяху подчеркнул, что аль-Аты был «генератором терроризма и бомбой с часовым механизмом», с его подачи происходили нападения на Израиль и запуски ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно об ударе израильских военных по позициям командира радикальной палестинской группировки в секторе Газа, в результате которого Бахи Абу аль-Аты погиб.

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