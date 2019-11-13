Махачкала, , 10:30 — REGNUM Юбилейные медали «20 лет разгрома международных бандформирований» получили дагестанцы, принимавшие участие в отражении атаки банды Шамиля Басаева в 1999 году. Глава Дагестана Владимир Васильев 12 ноября вручил награды политикам, которые в тот год входили в состав Госсовета республики, представителям общественности и правоохранительного блока, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Среди награжденных — Герой России Магомед Баачилов, который в 1999 году был заместителем командира спецотряда быстрого реагирования МВД по Дагестану, полковник в отставке Шамиль Асланов и генерал-майор в отставке Омар Муртазалиев, министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, возглавлявший в 1999 году информационный центр республиканского МВД.

Кроме того, получили медали бывшие члены Государственного совета Дагестана и другие государственные деятели того периода. Отмечается, что принятые Госсоветом решения сыграли важную роль в защите границ республики. Так, в августе 1999 этот орган утвердил положение об отрядах самообороны, сформированные из народных ополченцев.

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Владимир Васильев во время торжественной церемонии подчеркнул, что 20 лет назад дагестанцы проявили сплоченность, мужество и доказали свою верность Отечеству. По его словам, тогда народ показал свое отношение к терроризму, что стало «примером для всей страны».

«В сложные времена, когда советская система перестала существовать и многие потеряли надежду, народ Дагестана и присутствующие здесь руководители заняли очень важную позицию, проявив тем самым чувство любви к Дагестану и России», — сказал Васильев.

Как сообщило ИА REGNUM, 7 августа 1999 года в Дагестан с территории Чечни вторглись вооруженные бандформирования под командованием Басаева и Хаттаба. Первыми на пути отрядов боевиков встали местные жители. Освободить территорию республики от террористов удалось лишь к середине сентября 1999 года.

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