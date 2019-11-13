Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Следующую рецессию в США скорее спровоцирует политика Белого дома, нежели повышение процентных ставок или возможные финансовые эксцессы, заявил индийский экономист, профессор финансов Школы бизнеса им. Бута Чикагского университета Рагхурам Раджан в статье для издания Project Syndicate.

«Теперь, когда старые правила, регулирующие макроэкономические циклы, похоже, больше не работают, нам ещё только предстоит выяснить, что может спровоцировать следующую рецессию в США. Но если новейшая история нас чему-то научила, то мы можем сказать, что самая большая угроза исходит не от ФРС США или какого-либо другого сектора экономики, а скорее от Белого дома», — заявил Раджан.

По словам эксперта, самую крупную долгосрочную угрозу для экономики США представляет не повышение процентных ставок или различные финансовые эксцессы, а непредсказуемые действия в области торговли и политики.

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