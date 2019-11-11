Владивосток, , 07:32 — REGNUM Ничего страшного не произошло, поскольку нет общепринятого уровня госдолга даже в рамках восьми ведущих стран ЕСО, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя сообщение директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой о том, что общемировой государственный и частный долг достиг рекордных $188 трлн рублей.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ничего страшного в этом нет, деньги уже давно превратились в виртуальную реальность — существуют в виде записей на электронных носителях и транзакции денежных средств осуществляются тоже подобным образом.

Нет общепринятого уровня госдолга даже в рамках восьми ведущих стран Евросоюза, которые эмитируют 8 свободно конвертируемых мировых валют. Если говорить о наличных в пересчёте на доллары США, в 2019 году сумма составляла 81 триллион долларов или 1−2% от общей денежной массы. Все остальные средства (98−99%) сохранены и находятся в электронном виде. Если глобальный долг разделить на объём наличных, то и получается сумма, озвученная Кристалиной Георгиевой», — подтвердил эксперт.

По мнению Юрия Данилова, мировая экономика находится в предкризисном состоянии.

«Из-за глобального снижения темпов роста ВВП ведущих стран, вызванного нехваткой наличных валютных ресурсов, мировая экономика близка к кризису. Именно Соединённые Штаты и Федеральная резервная система в очередной раз надули глобальный денежный пузырь, который способен взорвать всю мировую экономику. Количество эмитированной, то есть напечатанной наличности в долларах США давно превысило 100% ВВП этой страны! И введение санкций США против многих стран и санкционная война между США и КНР лишь усугубляют ситуацию и пузырь безусловно лопнет», — резюмировал кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на открытии 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference в Вашингтоне заявила, что мировой долг достиг рекордного максимума в $188 трлн, что составляет около 230% глобального производства.