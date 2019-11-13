Ла-Пас, , 04:08 — REGNUM «Коварный и роковой удар» по Боливии нанесли те, кто, по мнению бывшего президента страны Эво Моралеса, передали полномочия главы государства второму вице-спикеру Сената Жанин Аньес. Об этом 12 ноября Моралес сообщил на своей странице в Twitter.

Эво Моралес Sebastian Baryli

По словам экс-президента, Аньес, представляющая оппозицию, назвала себя председателем Сената, а после и временным президентом Боливии с нарушением законодательства — без необходимого кворума. Моралес добавил, что получить пост руководителя страны Аньес помогли сообщники, которых поддержали военные и полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября бывший боливийский президент Эво Моралес покинул Боливию и прибыл Мексику, где ему предоставили политическое убежище.