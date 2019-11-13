Пекин, , 08:50 — REGNUM В НАТО должно быть понимание того, что будет в случае, если альянс начнет позиционировать КНР как своего врага. Об этом 13 ноября говорится в материале китайской газеты Global Times.

«Североатлантический альянс должен понимать, к чему все может привести, если он начнет позиционировать КНР в качестве врага», — говорится в статье, которая является редакционной.

Также в ней подчёркивается, что некоторые лица в США ищут объекты для новой обеспокоенности НАТО, для чего обозначили Китай в качестве «нового врага».

Кроме этого, в статье указывается, что ранее радиостанция «Голос Америки» сообщила, что президент США Дональд Трамп намеревается провести на этой неделе встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения «китайской угрозы», что станет главной темой повестки дня.

«Прежде заклятыми врагами Североатлантического альянса были терроризм и Россия. А сейчас он занят поисками новой мишени: следуя за США, НАТО обратил свой взгляд на Китай», — отмечают авторы статьи.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайские товары, если не будет подписана торговая сделка между странами.