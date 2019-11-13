Нью-Йорк, США, , 04:19 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайские товары, если не будет подписана торговая сделка между странами. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Дональд Трамп Gage Skidmore

«Если мы не заключим сделку, мы существенно повысим пошлины», — заявил он.

Трамп добавил, что скорому заключению торговой сделки мешает политика Пекина, который отказывается выполнять ряд положений соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США близки к подписанию «первой фазы» торговой сделки с Китаем. Он добавил, что согласится на сделку только, если она будет выгодна Соединенным Штатам.

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