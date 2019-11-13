Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Соединенные Штаты не планируют прекращать сотрудничество с сирийскими курдами, несмотря на требования Турции, заявил 12 ноября представитель Госдепартамента на брифинге с журналистами.

«У президента (США Дональда Трампа — прим. ИА REGNUM) были абсолютно публичные переговоры с главой СДС Мазлумом Кобани, у нас нет намерения завершать это сотрудничество», — объяснил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии операцию «Источник мира» с целью защиты своей территории от сирийских курдов. 17 октября было между Анкарой и Вашингтоном было заключено соглашение о приостановке боевых действий, чтобы курдские отряды в составе коалиции СДС (Силы демократической Сирии) могли покинуть район боевых действий.

Читайте также: Эрдоган встретится с Трампом в Соединенных Штатах

Читайте ранее в этом сюжете: В США заявили о попытках наладить отношения с Турцией