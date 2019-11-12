Анкара, , 01:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом в США 12−13 ноября, где обсудит закупку вооружений у Вашингтона и ситуацию в Сирии. Об этом турецкий лидер заявил в ходе пресс-конференции.

«С-400, Patriot, F-35 — конечно, все они будут на повестке дня… Обсудим также шаги в военной промышленности», — заявил он.

Эрдоган добавил, что решение Турции о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» является окончательным из-за нежелания США продать комплексы Patriot. Однако, по его словам, Анкара может и купить Patriot, если Вашингтон предложит хорошую сделку.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября стало известно о намерениях американского президента Дональда Трампа указать президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о неприемлемости закупок российских ЗРК С-400. Он намерен убедить Анкару «избавиться» от С-400 под угрозой санкций.

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