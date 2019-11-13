Мехико, , 01:46 — REGNUM Против предоставления политического убежища в Мексике бывшему президенту Боливии Эво Моралесу выступил лидер оппозиционной мексиканской парламентской Партии национального действия Марко Кортес. Об этом 12 ноября сообщает газета Jornada.

По мнению мексиканского политика, хотя в Мексике и существует гуманная традиция принимать тех, кого преследует власть, но это не случай с Моралесом, который «сам был властью и узурпировал власть».

Кортес считает, что экс-президент Боливии должен был остаться у себя в стране и «ответить за последствия своих противоправных действий», а не пытаться найти защиту за пределами её границ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября самолёт ВВС Мексики с экс-президентом Боливии Эво Моралесом совершил посадку в аэропорту мексиканской столицы.

Партия «Движение за социализм» намерено блокировать заседание парламента Боливии, на котором должна быть формально подтверждена отставка президента Моралеса и утвержден временно исполняющий обязанности президента.

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