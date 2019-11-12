Ла-Пас, 12 ноября 2019, 23:18 — REGNUM «Движение за социализм» угрожает блокировать заседание парламента Боливии, на котором должна быть формально подтверждена отставка президента Эво Моралеса и утвержден исполняющий обязанности президента, 12 ноября передает агентство Reuters.
После отставки Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии Линеры, спикера сената Адрианы Сальватьерры и спикера палаты депутатов Виктора Бое на высший пост претендует вице-спикер сената, представитель оппозиционного «Демократического единства» Жанин Аньез.
На улицах городов Боливии продолжаются массовые выступления сторонников и противников бывшего президента. Тем временем сам Моралес уже получил политическое убежище в Мексике.
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