Ла-Пас, , 23:18 — REGNUM «Движение за социализм» угрожает блокировать заседание парламента Боливии, на котором должна быть формально подтверждена отставка президента Эво Моралеса и утвержден исполняющий обязанности президента, 12 ноября передает агентство Reuters.

После отставки Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии Линеры, спикера сената Адрианы Сальватьерры и спикера палаты депутатов Виктора Бое на высший пост претендует вице-спикер сената, представитель оппозиционного «Демократического единства» Жанин Аньез.

На улицах городов Боливии продолжаются массовые выступления сторонников и противников бывшего президента. Тем временем сам Моралес уже получил политическое убежище в Мексике.

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