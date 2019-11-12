Лос-Гатос, США, , 19:54 — REGNUM Американская компания Netflix знает о претензиях властей Польши в связи с демонстрацией в сериале ошибочной карты страны периода Второй мировой войны и «срочно изучает этот вопрос». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании.

Накануне власти Польши направили официальную жалобу генеральному директору Netflix Риду Хастингсу в связи с появлением в сериале «Иван Грозный из Треблинки» карты, на которой немецкие концентрационные лагеря были отмечены на территории Польши.

В Варшаве заявили, что в описываемый в сериале период страна находилась под оккупацией Третьего рейха, а потому лагеря должны были обозначаться на его территории.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя инцидент, заявил, что карта в сериале Netflix «не только неверна, но еще и обманывает зрителей, заставляя их думать, что Польша ответственна за создание и поддержание этих лагерей и совершение преступлений».

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