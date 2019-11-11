Варшава, , 11:05 — REGNUM Польские границы периода Второй мировой войны исказила в своем сериале американская компания Netflix. Об этом говорится в обращении МИД Польши к Netflix, опубликованном в Twitter ведомства.

Польский МИД опубликовал карту из сериала «Иван Грозный из Треблинки», на которой отмечены немецкие концентрационные лагеря. Согласно позиции МИД, такая карта не верна, так как в упомянутый в сериале период территория Польши находилась под оккупацией Третьего Рейха.

«Карта, показанная в сериале, не совместима с границами тех времён», — отмечено в обращении.

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