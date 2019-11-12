Ла-Пас, , 19:25 — REGNUM Сенат Боливии всё ещё формально не принял отставку бывшего президента Эво Моралеса — возможно, соответствующее голосование произойдет в ходе собрания 12 ноября, однако оно может и не состояться, сообщает Reuters.

Сенаторы также не определились с кандидатурой исполняющего обязанности президента — вице-президент, правительство, а также спикеры сената и палаты представителей ушли в отставку вслед за Моралесом.

Новым главой Боливии уже несколько дней называет себя вице-спикер сената, представительница оппозиции Жанин Аньез, однако голосования по её кандидатуре также ещё не было.

Сам Моралес, ранее заявлявший о намерении остаться в стране, все-таки покинул Боливию и получил политическое убежище в Мексике. По сообщению МИД Мексики, здоровью и жизни бывшего президента ничего не угрожает.

Уличные беспорядки в Ла-Пасе 11 ноября были подавлены военными и полицией, которые продолжают патрулировать улицы боливийской столицы.

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