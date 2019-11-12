Мехико, , 17:12 — REGNUM Точное место пребывания экс-президента Боливии Эво Моралеса на территории Мексики не будет обнародовано. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы не будем раскрывать адрес его пребывания из соображений безопасности», — сказал Эбрард журналистам.

По его словам, бывший боливийский лидер провёл «несколько ужасных дней», и пока что неизвестно, когда он захочет пообщаться с прессой.

Напомним, ранее самолёт ВВС Мексики с экс-президентом Боливии Эво Моралесом на борту вылетел из столицы Парагвая, куда он приземлялся для дозаправки, в Мехико.