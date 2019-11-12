Киев, , 18:39 — REGNUM На компенсацию со стороны Брюсселя рассчитывает Киев, если вдруг будут Европейским союзом сняты антироссийские санкции, заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

Киев. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Кулеба «Если это всё же произойдёт, то Киеву необходимо получить за такое решение максимальный уровень компенсаций в любой форме, которая подлежит переговорам».

По словам украинского представителя, снятие Брюсселем антироссийских санкций в Киеве считают вероятным.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кулеба заявил, что ЕС может снять санкции с России. Однако Киев сделает всё, чтобы этого не произошло — до «необходимых нам результатов по Минску».

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