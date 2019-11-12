Москва, 12 ноября 2019, 17:39 — REGNUM Граждане Украины, голосовавшие за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, надеялись на то, что страна развернётся к миру, но это не нужно украинским элитам, считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Об этом он заявил 12 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Владимира Шаповалова, очередное заявление из Киева о возврате Крыма как об условии окончания «войны» с Россией говорит всё о том же нежелании диалога и нормализации
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