Москва, , 17:39 — REGNUM Граждане Украины, голосовавшие за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, надеялись на то, что страна развернётся к миру, но это не нужно украинским элитам, считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Об этом он заявил 12 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Значительная часть тех людей, которые голосовали за Зеленского, естественно голосовали за то, что будет разворот к миру. Но руководство Украины разворачиваться к миру не хочет. Логика войны с Россией очень нужна правящему классу. На этом можно заработать. МВФ больше кредитов выдавать не собирается. Все претензии к «Газпрому» — это тоже попытка сорвать быстро какие-то деньги. Никто в элитах не хочет развивать страну и мира», — уверен Лепехин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Владимира Шаповалова, очередное заявление из Киева о возврате Крыма как об условии окончания «войны» с Россией говорит всё о том же нежелании диалога и нормализации

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