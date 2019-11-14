Стамбул, Турция, , 03:13 — REGNUM Эксперимент, учиненный Вашингтоном на поле всемирного православия, оказался столь удачен, что уже выходит за рамки конфликта Русской православной церкви и украинских раскольников. Как Константинопольский патриарх может стать для США еще и рычагом давления на Турцию, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Варфоломей I, патриарх Константинопольский Center for American Progress

Демарш Фанара против бывших в его формальном подчинении русских православных приходов в Европе выглядел довольно странно. Тогда, в ноябре 2018 года, Константинопольский патриарх буквально своими руками подтолкнул европейскую архиепископию к «побегу» в Московский патриархат, иначе русские православные в Западной Европе прекращали бы свое существование в качестве оформленной структуры.

Но такой шаг Фанара может вовсе не быть непродуманной авантюрой, об этом говорит все большая кооперация его с американской дипломатией, хотя цель этой сделки пока и туманна. Но, если предположить, что «защита православия» будет разыграна Вашингтоном в своих целях, под его удар может попасть излишне самостоятельная, с американской точки зрения, Анкара. Таким образом, европейская авантюра Фанара может превратиться из «зевка» в «гамбит», жертву с далеко идущими целями, говоря шахматным языком.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Московский патриархат просят не мешать американским геополитикам в Турции».