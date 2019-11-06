6 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 11:13 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью, финалом которого стало вручение 3 ноября в храме Христа Спасителя в Москве патриархом Московским и всея Руси Кириллом архиепископу Дубнинскому Иоанну соответствующей грамоты, дало основание некоторым экспертам говорить об экспансии Московского патриархата в Европу на фоне разрыва с «греческим православием».

Но следует заметить, что толчок образованной белыми эмигрантами из России архиепископии в сторону Русской церкви первоначально дал все-таки Константинопольский патриархат, в подчинении которого эти приходы находились многие годы. И могли бы находиться дальше. Однако одновременно с наступлением на Украине Фанар по непонятным пока причинам вдруг в ноябре 2018 года решил распустить свой Западноевропейский экзархат русских приходов, он же Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции. При этом он не оставил ему возможности иного варианта, кроме воссоединения с Русской церковью, даже несмотря на то, что ранее Московский патриархат серьезно конфликтовал со своими будущими прихожанами во Франции, Италии и Великобритании. Было ясно, что Фанар начинает участвовать в некоем геополитическом сценарии. Но в каком? Это сказать пока сложно, так как в общей картине не хватает многих важных элементов.

Но кое-что сказать можно. Первое: есть все основания считать, что кооперируется Константинопольский патриархат с рядом американских дипломатов, которые надеются получить прямое одобрение своих действий от президента США Дональда Трампа. На наш взгляд, с невозможностью пока это сделать связаны неоднократные отмены визита Константинопольского патриарха Варфоломея в Соединенные Штаты, где он не был с 2009 года. В этом году средства массовой информации сначала сообщали, что Варфоломей должен отправиться за океан в июле, при этом ожидалась его встреча с Трампом. Но в начале мая пошли сообщения о переносе. 24 мая патриарх провел беседу в Афинах с послом США в Греции Джефри Пайеттом. По итогам ее посол заявил: «Мы смогли обсудить планы встречи Его Святейшества в Вашингтоне этой осенью. Это будет первый визит вселенского патриарха в США спустя десять лет, он приедет в особенно важный момент в жизни Церкви. Итак, мы будем иметь в Северной Америке нового архиепископа». И это не сложилось.

Теперь называется новая дата. В конце октября одно из американских греческих изданий передало, что государственный секретарь США Майк Помпео пригласил Варфоломея посетить Соединенные Штаты в мае 2020 года, также запланирована его встреча с Трампом. Но что, а главное — где, в каком регионе мира должно произойти до этого времени, чтобы актуализировать и придать смысл общению американского президента и Константинопольского патриарха? Это второе. Проще всего решить, что дело в Украине. Она является тем, что сегодня объединяет, по крайней мере, внешне Вашингтон и Фанар. Начиная с прошлого года, оба эти центра вовлечены и активно занимаются созданием и продвижением Православной церкви Украины. Но является ли религиозный конфликт на Украине, и так раздерганной и разболтанной, тем самым «призом», который удовлетворил бы США? Не похоже. Сегодня Вашингтон больше интересует Турция.

В обширной речи, посвященной политике турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, старший сенатор-демократ в комитете Сената США по иностранным делам Боб Менендес, обосновывая необходимость наложения санкций на Анкару, в частности, заявил: «Вселенский патриарх Варфоломей, как духовный глава второй по величине христианской Церкви в мире, и его община сталкиваются с тяжелыми последствиями. Церковное имущество конфисковано, Эрдоган ограничивает его религиозную свободу. Это неправильно, Его Святейшество заслуживает нашего внимания и нашей постоянной поддержки». Менендес также призвал Трампа не приглашать президента Турции в Белый дом, пока тот «не подтвердит свою приверженность демократическим ценностям». В таком случае не исключен вариант, когда Варфоломей окажется в Овальном кабинете раньше Эрдогана, что может стать как дипломатическим приемом, так и символическим поступком, возвышающим Константинопольского патриарха. Тем более что он начинает интересовать не только американцев. Как ранее писало ИА REGNUM, в конце октября в Фанар наведался генеральный консул КНР в Стамбуле Цуй Вэй, нанес визит Варфоломею и пригласил его посетить Китай. До сих пор китайские правительственные чиновники резиденцию Константинопольского патриарха не посещали.

Что-то носится в воздухе Стамбула. Некоторые турецкие политики в мае этого года раскрывали «коварные планы» возрождения Византии и назначения Фанаром священников и епископов в различных провинциях Турции, где «нет ни одного грека». Другие публично задавались вопросом, не хочет ли кто-то из Стамбула сделать город-государство «по примеру Ватикана». Тем временем греческие издания со ссылкой на турецкую газету Yeni Safak сообщили на днях, что Государственный совет Турции (высший административный суд) рассматривает вопрос преобразования музея Карие — монастыря в Хоре в мечеть, и «его решение, как ожидается, станет прецедентом для других музеев, которые во времена Османской империи были мечетями, включая собор Святой Софии». До сих пор, правда, турецкие власти не меняли статус музея Айя-София, хотя Эрдоган и грозился периодически это сделать. Но если вокруг Турции начинают задувать холодные геополитические ветра, если христианский фактор собираются использовать в политических играх, возможно все. Не исключено, что поэтому Русскую церковь (и Россию) разворачивают в сторону от «греческого православия» и Константинопольского патриархата, чтобы Московский патриархат не мешал американским геополитикам.