Магас, , 13:41 — REGNUM В Ингушетии проводится реорганизация в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ. Из ведомства в отдельную структуру выводится комитет архитектуры и градостроительной деятельности, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе правительства республики.

В функции нового комитета будет входить контроль за качеством строительства объектов в Ингушетии. Задачей комитета по архитектуре станут вопросы в сфере строительства с момента выделения земельных участков до сдачи объекта в эксплуатацию. Новый комитет будет курировать премьер-министр Константин Суриков.

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Напомним, реорганизация структуры органов власти Ингушетии началась в начале сентября 2019 года, после вступления в должность нового главы республики Махмуда — Али Калиматова. Первым был упразднен аппарат правительства региона. Вместо него создана администрация главы и правительства Ингушетии.