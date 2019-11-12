Улан-Удэ, , 11:52 — REGNUM В число шестнадцати регионов России с проблемами вызовы твёрдых бытовых отходов вошла Бурятия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минприроды России, властям необходимо обратить пристальное внимание на деятельность мусорных операторов в этих регионах.

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил на имя глав субъектов предупреждения о необходимости «принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов».

На примере ситуации в Бийске, где ранее был введён режим ЧС для недопущения остановки вывоза мусора с жилого сектора, министр подчеркнул, что спор двух хозяйствующих субъектов не должен становиться причиной ухудшения положения в городах.

«Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», — отметил чиновник.

Напомним, дела у мусорного оператора в Бурятии компании «ЭкоАльянс» идут крайне неважно. Спустя полгода после начала работы у неё возникла задолженность перед перевозчиками и по другим статьям в размере 200 млн рублей из-за слабой собираемости

Для преодоления кассового разрыва, как сообщало ИА REGNUM, местным властям пришлось своим имуществом стать частью оператора. Это позволит компании привлечь наёмные средства на покрытие расходов. Ранее правительство Бурятии предоставило ей налоговые льготы.

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