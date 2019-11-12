Брюссель, , 11:39 — REGNUM Девятнадцатое ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу. Об этом сообщил 12 ноября европейский источник в Брюсселе.

Стороны пока не подтвердили эту дату, добавил источник. Представители трех сторон — России, Украины и ЕС — пока не продвинулись в решении ключевого вопроса о взаимном отказе от газовых претензий. Это касается и Стокгольмского арбитража, и отмену антимонопольных постановлений Киева.

«По вопросу о нулевом варианте по судебным искам прогресса нет», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор концерна «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что открытые споры с российским Газпромом не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.

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