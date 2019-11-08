Киев, , 14:50 — REGNUM Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году. Данное заявление сделал 8 ноября исполнительный директор украинской нефтегазовой компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Представитель «Нафтогаза» отметил, что новый контракт с украинской стороны будет подписывать оператор, который отделен от данной компании. Такое разделение было сделано в связи с предложением российской стороны начать отношения по транзиту «с чистого листа».

Витренко в то же время подчеркнул, что «Нафтогаз» не прекратит судебные споры с Газпромом.

Как сообщало ИА REGNUM, судебные споры Газпрома и «Нафтогаза» длятся не один год. В октябре стало известно, что 100% акций дочерней компании Газпрома South Stream Transport B.V. арестованы по решению суда Амстердама. Решение по иску украинской компании на сумму свыше $ 3 млрд должно быть вынесено в апреле 2020 года.

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