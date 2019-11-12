Минск, , 11:07 — REGNUM Жители Белоруссии уже с сегодняшнего дня, 12 ноября, смогут проголосовать на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Прийти досрочно на избирательные участки имеют право избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту своего жительства.

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При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на избирательный участок в день выборов не требуется, сообщает агентство БелТА.

Добавим, что всего для проведения выборов в республике образован 5 831 избирательный участок. Для досрочного голосования они будут открыты до 16 ноября с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента) Национального собрания страны седьмого созыва состоятся 17 ноября. Всего на 110 мест окружными комиссиями зарегистрировано 558 кандидатов.