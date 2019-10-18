Минск, , 11:08 — REGNUM Окружными комиссиями на выборах Белоруссии зарегистрировано 558 кандидатов на 110 мест в Палате представителей (нижняя палата белорусского парламента) Национального собрания страны седьмого созыва. Об этом 18 октября сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина.

Также глава белорусского ЦИК, слова которой приводит агентство БелТА, рассказала, что в Палату представителей будет избрано 110 представителей по мажоритарной системе.

При этом она отметила, что при таком количестве кандидатов средний конкурс среди них на одно место депутата составляет 5 человек.

Отметим, выборы в парламент Белоруссии состоятся 17 ноября текущего года.