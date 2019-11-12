Ереван, , 09:47 — REGNUM Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван был продуктивным, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Очень рад констатировать продуктивный визит моего коллеги Сергея Лаврова в Ереван», — написал Мнацаканян на своей странице в Twitter.

По его словам, Россия и Армения продолжают динамично работать на укрепление взаимодействия и сотрудничества.

«Основы нашей дружбы очень прочные», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров находился в Ереване 10−11 ноября с официальным визитом. Глава МИД России провёл встречи с президентом и премьер-министром Армении, а также переговоры с главой МИД Армении.

В ходе выступления перед выпускниками Дипломатической школы и студентами ереванских вузов Сергей Лавров заявил, что Россия всегда готова оказать помощь и поддержку Армении. Также министр отметил поддержку русскому языку, который оказывают в Армении и выразил надежду на продолжение Ереваном этой линии.

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