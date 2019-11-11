Ереван, , 12:48 — REGNUM Армения высоко ценит посредническую роль России — сопредседателя минской группы ОБСЕ — в процессе урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ереване.

Мнацаканян отметил, что текущая повестка Еревана и Москвы весьма широка. Это и вопросы двусторонних отношений, и вопросы регионального значения, и работа на многосторонних площадках. Ереван тесно работает с сопредседателями, чтобы найти способы урегулировать нагорнокарабахский конфликт, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров 10 ноября прибыл в Армению с официальным визитом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в отношениях двух стран достигнута новая динамика.

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