Нур-Султан, , 19:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Назарбаева.

В ходе разговора Путин и Назарбаев обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге. Это заседание должно пройти в декабре 2019 года.

Кроме того, Путин и Назарбаев обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Напомним, что в мае 2019 года Назарбаеву было присвоено звание почетного председателя Евразийского экономического союза.