Ла-Пас, , 22:48 — REGNUM Вооруженные силы Боливии заявили о готовности защитить «основные государственные институты» на фоне роста уличного противостояния в Ла-Пасе и других городах страны, 11 ноября передает агентство Reuters.

Бронеавтомобиль боливийской армии Israel_soliz

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября под давлением военных пост президента Боливии покинул Эво Моралес. Вслед за ним в отставку ушли вице-президент и спикеры обеих палат парламента.

На улицах Ла-Паса проходят массовые демонстрации противников и сторонников Моралеса, которые не может контролировать полиция — начальник полиции Боливии Юри Кальдерон также ушел в отставку.

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