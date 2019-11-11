Ла-Пас, , 22:03 — REGNUM Сторонники ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса строят баррикады на улицах Ла-Паса, 11 ноября сообщает Fox News.

Многие жители Боливии не согласны с уходом Моралеса в отставку и считают произошедшее переворотом. Сообщается о столкновениях с полицией.

Сам Моралес со страниц в соцсетях призывает сограждан к миру и возлагает ответственность за происходящее на лидера оппозиции Карлоса Месу и его сторонников.

Ранее, в ночь с 10 на 11 ноября в Ла-Пасе бушевали радикальные сторонники оппозиции — в то время, как часть противников Моралеса праздновала его отставку, вооруженные группы атаковали резиденцию бывшего президента, дома его родственников и соратников.

Также после отставки Моралеса 10 ноября в Ла-Пасе были атакованы посольства Венесуэлы и Кубы. Не менее 20 боливийских чиновников и депутатов запросили убежища в посольстве Мексики.

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