Ла-Пас, , 16:46 — REGNUM Сенат Боливии назначил экстренное заседание в связи с отставкой президента Эво Моралеса и всего высшего политического руководства страны, 11 ноября передаёт агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября, после отставки Моралеса, свой пост покинул также вице-президент Альваро Гарсия Линера, который должен был принять власть. Следующие претенденты — спикер сената Адриана Сальватьерра и спикер палаты депутатов Виктор Бое — также ушли в отставку.

Формально исполняющим обязанности главы Боливии сейчас считается заместитель спикера сената, представитель оппозиционного «Демократического единства» Жанин Аньес. Она готова принять пост, если «получит поддержку… движения за свободу и демократию».

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